В новогодние праздники в столице ограничат продажу алкоголя

Фото: ИТАР-ТАСС

Продажа алкоголя в местах народных гуляний в новогоднюю ночь в Москве будет ограничена, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, ограничения будут действовать на реализацию как крепкого, так и слабого алкоголя. Причем контроль за продажей алкоголя сохранятся и в период новогодних каникул.

"Предприятия знают и предупреждены об этом", - отметил Немерюк на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что столичные магазины 31 декабря будут работать до 22.00, а 1 января откроются в 10.00. Сельскохозяйственные ярмарки 1 января будут закрыты и начнут свою работу только со 2 января.

Ожидается, что в новогодние выходные выручка всех магазинов увеличивается в среднем в 3-4 раза.