В подмосковной Лобне закрыли подпольный цех по производству водки

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Подмосковные полицейские нашли на территории Лобни подпольный завод по производству водки, передает пресс-служба регионального главка МВД.

Цех функционировал около месяца, за день выпускалось около 2 тысяч бутылок фальсификата. Разливали алкоголь круглосуточно в две смены 19 приезжих из Средней Азии, которые там же и проживали. Готовая продукция продавалась на территории столичного региона.

На складе предприятия найдено 45 тысяч бутылок поддельного алкоголя емкостью от 0,5 до литра и более 10 тонн спиртосодержащей жидкости. Кроме того, обнаружено более 250 тысяч поддельных акцизных марок, а также бутылки, пробки и этикетки.

Образцы изъятого алкоголя отправили на исследования, в ходе которых будет установлена степень их опасности для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Изготовление и сбыт поддельных марок акцизного сбора".