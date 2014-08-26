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Происшествия

26 августа 2014, 08:45

В подмосковной Лобне закрыли подпольный цех по производству водки

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Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные полицейские нашли на территории Лобни подпольный завод по производству водки, передает пресс-служба регионального главка МВД.

Цех функционировал около месяца, за день выпускалось около 2 тысяч бутылок фальсификата. Разливали алкоголь круглосуточно в две смены 19 приезжих из Средней Азии, которые там же и проживали. Готовая продукция продавалась на территории столичного региона.

На складе предприятия найдено 45 тысяч бутылок поддельного алкоголя емкостью от 0,5 до литра и более 10 тонн спиртосодержащей жидкости. Кроме того, обнаружено более 250 тысяч поддельных акцизных марок, а также бутылки, пробки и этикетки.

Образцы изъятого алкоголя отправили на исследования, в ходе которых будет установлена степень их опасности для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Изготовление и сбыт поддельных марок акцизного сбора".

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