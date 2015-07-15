На российские вина и коньяк наклеят специальные марки

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

На бутылках с российскими винами и коньяками появятся федеральные спецмарки, которые будут указывать на то, что напиток произведен в России из местного сырья. Соответствующее постановление правительства подготовлено Росалкогольрегулированием и вынесено на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в России не так много заводов, делающих вино из местного винограда.

"31 декабря прошлого года были внесены поправки в 171-й закон, где появились термины "вино географического наименования" (означает, что вино сделано из винограда, выращенного в определенном регионе – ред.) и "вино по месту происхождения" (указывает на конкретное место произрастания винограда в регионе, например, регион Бордо разбит на 57 "мест производства" – ред.).

Эти вина предполагается делать из винограда, произрастающего на территории России. Для полного цикла производства вина в рамках одного предприятия от винограда до бутылки потребуется отдельная акцизная марка. Просто появилась новая классификация и для нее отдельная акцизная марка. В России не так много заводов, которые имеют этот полный цикл. Со временем у нас тоже появятся великие вина", - пояснил он.

По словам Соколова, стоить такое вино будет от 400–500 рублей за бутылку.

Как пишет "Российская газета", отдельные виды товаров будут маркироваться как "Коньяк", "Коньяк (особый)", "Вина виноградные (особые)", "Вина игристые (шампанские) (особые)" и так далее.

Отметим, из-за девальвации рубля и уменьшения зарплат поставки в Россию импортного крепкого алкоголя сокращаются. Многие россияне предпочитают более дешевые аналоги – напитки со вкусом виски и рома. Если сравнить июнь этого года с июнем прошлого, розничные цены на импортный крепкий алкоголь выросли на 20–25%.

Напомним, весной этого года главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил продавать алкоголь только в специализированных магазинах. По его словам, продажа алкоголя в супермаркетах провоцирует у покупателей нежелательный интерес.

В Москве алкоголь нельзя купить с 23.00 до 8.00. Продажа запрещена на территориях рядом с детскими образовательными или спортивными учреждениями, а также возле остановок общественного транспорта. Кроме того, временные ограничения в столице устанавливаются на День города, Новый год, дни выпускных и "последние звонки".

За несоблюдение правил торговли предпринимателям грозят штрафы, приостановление лицензии или ее аннулирование. Так, продажа алкоголя несовершеннолетним влечет за собой штраф 30–50 тысяч рублей для граждан, 100–200 тысяч – для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч – для юридических.