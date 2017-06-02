Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 19:58

Общество

Продажу алкоголя в Москве ограничат во время Кубка конфедераций

Продажу прохладительных напитков и алкоголя в стеклянной таре ограничат в радиусе двух километров от стадиона "Открытие Арена", сообщает Агентство "Москва". Запрет будет действовать накануне и в дни проведения матчей Кубка конфедераций.

Владельцам предприятий торговли в дни игр рекомендовано полностью приостановить продажу алкоголя.

Кроме того, болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

На "Открытии Арене" пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч Чили-Камерун, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня – Австралия и Камерун. Матч за третье место пройдет на стадионе 2 июля.

