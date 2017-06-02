Продажу алкоголя в Москве ограничат во время Кубка конфедераций

Фото: YAY/ТАСС

Продажу прохладительных напитков и алкоголя в стеклянной таре ограничат в радиусе двух километров от стадиона "Открытие Арена", сообщает Агентство "Москва". Запрет будет действовать накануне и в дни проведения матчей Кубка конфедераций.

Владельцам предприятий торговли в дни игр рекомендовано полностью приостановить продажу алкоголя.

Кроме того, болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера.