Продажу алкоголя в Москве ограничат во время Кубка конфедераций

Фото: YAY/ТАСС
Продажу прохладительных напитков и алкоголя в стеклянной таре ограничат в радиусе двух километров от стадиона "Открытие Арена", сообщает Агентство "Москва". Запрет будет действовать накануне и в дни проведения матчей Кубка конфедераций.
Владельцам предприятий торговли в дни игр рекомендовано полностью приостановить продажу алкоголя.
Кроме того, болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера.
На "Открытии Арене" пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч Чили-Камерун, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня – Австралия и Камерун. Матч за третье место пройдет на стадионе 2 июля.