У здания ФСБ за незаконную акцию задержаны несколько человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время пикета у здания ФСБ на Лубянской площади полиция задержала несколько оппозиционеров. В их числе активистка социалистического движения Изабель Магкоева.

В своем микроблоге в Тwitter активистка написала, что кроме нее задержаны Давид Абрамов и Глеб Наприенко. Они были доставлены в ОВД Мещанское.

Магкоева также уточнила, что активистов продержали около двух часов в автозаке, который стоял рядом с ОВД Мещанское.

Акция "Оккупай ФСБ", которая проходит на Лубянской площади, посвящена роли спецслужб в деле Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева, сообщает телеканал "Дождь".

Активисты считают, что именно ФСБ несет ответственность за похищение Развозжаева на Украине.