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Москва 24

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Происшествия

23 января 2015, 08:54

Вкладчики столичной брокерской компании лишились своих денег

акции криминал лицензии заявления ЦБ

Московский фондовый центр списал активы своих клиентов без их ведома

Около ста бывших вкладчиков "Московского фондового центра" подали коллективное заявление в прокуратуру и в полицию – они утверждают, что их обокрали, передает телеканал "Москва 24".

Как рассказали сами клиенты, они доверили брокерской конторе принадлежащие им ценные бумаги - акции крупных компаний. За определенную плату компания помогала им управлять, хранить и торговать акциями.

В ноябре 2014 года организация внезапно перестала обслуживать клиентов, ссылаясь на технические неполадки, их устранения вкладчики ждали почти месяц.

В итоге клиенты обратились с запросом в хранилище акций. Оказалось, что ценные бумаги были списаны "Московским фондовым центром" без поручения владельца и держателя ценных бумаг.

Позже пострадавшие обратились в ЦБ, регулятор в ответ лишил "МФЦ" лицензии.

По мнению экономического обозревателя Константина Цыганкова, компания могла поступить с акция тремя способами: вывести средства со счетов, официальная продать акции или проиграть деньги на фондовом рынке.

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