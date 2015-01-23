Вкладчики столичной брокерской компании лишились своих денег

Московский фондовый центр списал активы своих клиентов без их ведома

Около ста бывших вкладчиков "Московского фондового центра" подали коллективное заявление в прокуратуру и в полицию – они утверждают, что их обокрали, передает телеканал "Москва 24".

Как рассказали сами клиенты, они доверили брокерской конторе принадлежащие им ценные бумаги - акции крупных компаний. За определенную плату компания помогала им управлять, хранить и торговать акциями.

В ноябре 2014 года организация внезапно перестала обслуживать клиентов, ссылаясь на технические неполадки, их устранения вкладчики ждали почти месяц.

В итоге клиенты обратились с запросом в хранилище акций. Оказалось, что ценные бумаги были списаны "Московским фондовым центром" без поручения владельца и держателя ценных бумаг.

Позже пострадавшие обратились в ЦБ, регулятор в ответ лишил "МФЦ" лицензии.

По мнению экономического обозревателя Константина Цыганкова, компания могла поступить с акция тремя способами: вывести средства со счетов, официальная продать акции или проиграть деньги на фондовом рынке.