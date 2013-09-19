Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 19:26

Экономика

В Парке Победы пройдет акция "Навестите родителей"

В Москве прошел флешмоб "Навестите родителей"

В субботу, 21 сентября, на Поклонной горе состоится социальная акция "Навестите родителей". Мероприятие рассчитано на участников от 18 до 75 лет и призывает к любви и вниманию к старшему поколению.

Акция пройдет в форме флешмоба, главная цель которого - научить участников заботиться о людях зрелого возраста, навещать пожилых родственников без повода и радовать их подарками. По мнению организаторов мероприятия, общество сегодня должно осознать необходимость делать все возможное для родителей и приучать к этому своих детей и внуков.

"Делать подарки родителям, отправлять их в путешествия и санатории уже стало модным. И это очень хорошая, правильная мода", – отмечает председатель оргкомитета социального проекта “50 ПЛЮС” Мария Салуцкая.
Мероприятие начнется в 14:00 и рассчитано на семейное посещение.

