"Москва онлайн" покажет спектакль "Тайный жар" по текстам Марины Цветаевой

20 мая в Доме-музее Марины Цветаевой в рамках акции "Ночь в музее" состоится музыкально-поэтический вечер-посвящение "Тайный жар". В основу постановки легли стихи и проза Марины Цветаевой, а также ее дневниковые записи периода 1911–1922 годов. Спектакль должен навести зрителей на мысли о том, насколько уязвимо творчество. Оно постоянно подвергается угрозам как со стороны быта, так и самой истории. На сцену выйдут актриса и режиссер Александра Листопадова, виолончелист Данила Попов и пианистка Варвара Ермолаева.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 мая в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.