Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 17:37

Экономика

"Москва онлайн" покажет спектакль "Тайный жар" по текстам Марины Цветаевой

20 мая в Доме-музее Марины Цветаевой в рамках акции "Ночь в музее" состоится музыкально-поэтический вечер-посвящение "Тайный жар". В основу постановки легли стихи и проза Марины Цветаевой, а также ее дневниковые записи периода 1911–1922 годов. Спектакль должен навести зрителей на мысли о том, насколько уязвимо творчество. Оно постоянно подвергается угрозам как со стороны быта, так и самой истории. На сцену выйдут актриса и режиссер Александра Листопадова, виолончелист Данила Попов и пианистка Варвара Ермолаева.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 мая в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
акции Ночь в музее прямые трансляции спекаткли Москва онлайн дом-музей Цветаевой Москва онлайн: спектакли смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика