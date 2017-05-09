Форма поиска по сайту

09 мая 2017, 16:51

Более 600 тысяч человек стали участниками акции "Бессмертный полк" в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более 600 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

При этом к колонне продолжают присоединяться новые участники. Все они держат в руках транспаранты с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее к акции присоединились Сергей Собянин и Владимир Путин. Колонна начала движение от стадиона "Динамо" и идет к Красной площади. По всему пути участников сопровождает военная музыка.

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят с 2012 года 9 мая. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 64 странах по всей планете.

Сюжет: День Победы
акции статистика шествия Бессмертный полк фестивали и праздники

