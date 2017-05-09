Более 600 тысяч человек стали участниками акции "Бессмертный полк" в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Более 600 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
При этом к колонне продолжают присоединяться новые участники. Все они держат в руках транспаранты с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Ранее к акции присоединились Сергей Собянин и Владимир Путин. Колонна начала движение от стадиона "Динамо" и идет к Красной площади. По всему пути участников сопровождает военная музыка.
Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 64 странах по всей планете.
