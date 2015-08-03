Здание Empire State Building осветили проекциями исчезающих животных

Фото: dailymail.co.uk

В Нью-Йорке прошла акция, в рамках которой на фасады Empire State Building были сделаны световые проекции с животными, находящимися на грани исчезновения. Об этом сообщает издание Daily Mail. Динамические картины размером приблизительно 115 на 57 метров с изображением редких видов птиц, черепах, исчезающих видов, таких как амурский тигр или ирбис проецировались на фасад здания на протяжении нескольких часов. Световое шоу сопровождалось музыкой композитора Джея Ральфа.

Видео: youtube / пользователь: ONN COM

Акция была инициирована режиссером и по совместительству директором американской природоохранной организации Oceanic Preservation Society Луисом Сайхойосом. "Мы пытались создать нечто прекрасное, а не что-то, шокирующее людей, – сообщил директор компании, специализирующейся на освещении зданий Трэвис Трелкел в интервью Daily Mail. – Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие. Это было бы великолепно".