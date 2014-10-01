Билеты на поезда начали продавать с 50% скидкой

Фото: M24.ru

До 23 ноября билеты на поезда РЖД можно приобрести со скидкой до 50%, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы получить скидку при покупке билета в купе необходимо оформить билеты за 31-45 дней до начала поездки. При этом акция действует на поезда, следующие по территории России, и распространяется как на верхние полки, так и на нижние полки. Кроме того, акция не распространяется на поезда, отправляющиеся после 24 декабря 2014 года и входящих в другую программу компании - "Динамическое ценообразование". При расчете цены билета по этой программе учитываются сезон, день недели и объем спроса на данное направление.

Получить скидку можно при оплате как онлайн, так и в кассах и терминалах.

Акция "Планируй заранее" впервые прошла в прошлом году.