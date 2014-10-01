Билеты на поезда начали продавать с 50% скидкой

Фото: M24.ru
До 23 ноября билеты на поезда РЖД можно приобрести со скидкой до 50%, сообщает пресс-служба компании.
Чтобы получить скидку при покупке билета в купе необходимо оформить билеты за 31-45 дней до начала поездки. При этом акция действует на поезда, следующие по территории России, и распространяется как на верхние полки, так и на нижние полки. Кроме того, акция не распространяется на поезда, отправляющиеся после 24 декабря 2014 года и входящих в другую программу компании - "Динамическое ценообразование". При расчете цены билета по этой программе учитываются сезон, день недели и объем спроса на данное направление.
Получить скидку можно при оплате как онлайн, так и в кассах и терминалах.
Акция "Планируй заранее" впервые прошла в прошлом году.
|Срок
|Место
|Скидка
|Период отправления
|При покупке билетов в купейные вагоны за 31-45 дней до отправления
|Верхнее место
|Скидка до 50%
|Поезда отправление в период с 15 сентября до 24 декабря 2014 года
|При покупке билетов в купейные вагоны за 11-30 дней до отправления[ЯЧЕЙКА=30]Верхнее место
|Поезда отправлением в период с 15 сентября до 24 декабря 2014 года
|При покупке билетов в купейные вагоны за 10 дней и менее до отправления
|Верхнее место
|Скидка до 5%
|Поезда отправлением в период с 15 сентября до 24 декабря
