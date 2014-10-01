Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 октября 2014, 17:00

Экономика

Билеты на поезда начали продавать с 50% скидкой

Фото: M24.ru

До 23 ноября билеты на поезда РЖД можно приобрести со скидкой до 50%, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы получить скидку при покупке билета в купе необходимо оформить билеты за 31-45 дней до начала поездки. При этом акция действует на поезда, следующие по территории России, и распространяется как на верхние полки, так и на нижние полки. Кроме того, акция не распространяется на поезда, отправляющиеся после 24 декабря 2014 года и входящих в другую программу компании - "Динамическое ценообразование". При расчете цены билета по этой программе учитываются сезон, день недели и объем спроса на данное направление.

Получить скидку можно при оплате как онлайн, так и в кассах и терминалах.

Акция "Планируй заранее" впервые прошла в прошлом году.

[ЯЧЕЙКА=30]Верхнее место

Нижнее место[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=20]Скидка до 15%

Скидка 5%[/ЯЧЕЙКА]

СрокМестоСкидкаПериод отправления
При покупке билетов в купейные вагоны за 31-45 дней до отправленияВерхнее местоСкидка до 50%Поезда отправление в период с 15 сентября до 24 декабря 2014 года
При покупке билетов в купейные вагоны за 11-30 дней до отправленияПоезда отправлением в период с 15 сентября до 24 декабря 2014 года
При покупке билетов в купейные вагоны за 10 дней и менее до отправления Верхнее место Скидка до 5%Поезда отправлением в период с 15 сентября до 24 декабря

