12 зданий на Тверской и Новом Арбате подсветят синим цветом

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2 апреля 12 фасадов домов на Тверской улице и Новом Арбате подсветят синими цветом в рамках международной акции "Зажги синим", сообщает mos.ru. Акция проводится по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом.

Синим цветом здания зажгутся в субботу в 19:18. Подсветка изменится на таких зданиях, как Центральный телеграф, издательство "Известия", дома-книжки и жилые высотки Нового Арбата.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, возможно это благодаря современной динамической подсветке зданий, позволяющей окрасить дома практически в любой цвет или даже комбинацию цветов. Причем для управления системой достаточно ноутбука с подключением к интернету.

При этом он отметил, что участвовать в акции могут не только городские фасады со сложной и современной подсветкой, а любое здание. Для этого нужно на прожекторы и лампы поставить синие светофильтры.

Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Численность детей, страдающих этим расстройством высока и растет с каждым годом, имея громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ. По статистике, каждый сотый ребенок рождается с аутизмом. При этом крайне плохая информированность людей об аутизме порождает многочисленные мифы.





Напомним, акция "Зажги синим" была придумана крупнейшей американской организацией Autism Speaks, которую основали в 2005 году бабушка и дедушка ребенка, страдающего аутизмом.

Сейчас организация является одним из основных спонсоров научных исследований в области аутизма, а также представителем прав людей с аутизмом и их семей.

По данным этой организации, в мире порядка 70 миллионов людей страдают этим заболеванием, в среднем каждый сотый ребенок страдает аутизмом.

Россия впервые приняла участие в акции два года назад. Тогда многие сооружения "окрасились" в синий цвет, а на фасад здания РИА Новостей даже была выведена проекция кусочков паззлов – одного из символов заболевания.