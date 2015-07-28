Непогода не повлияла на работу столичных аэропортов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий, сообщает Агентство "Москва".

"Мы пока работаем в штатном режиме, дождя нет. Мы готовы работать в любых метеоусловиях, но в любом случае при подлете в условиях грозы решение принимает экипаж", – отметил собеседник агентства в аэропорту Внуково.

В Шереметьево также отметили, что погода не повлияла на работу аэродрома, и самолеты вылетают по расписанию. В штатном режиме функционирует и аэропорт Домодедово.

В пресс-службе компании "Аэроэкспресс" сообщили, что поезда до всех столичных воздушных гаваней ходят без сбоев.

Гроза 28 июля не помешала работе аэропорта Домодедово

Во вторник в столице вновь ожидаются ливни. По данным синоптиков, дождь начнется около одиннадцати утра и с небольшими перерывами продлится весь день. В понедельник же выпала почти половина месячной нормы осадков/