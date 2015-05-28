Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министерство здравоохранении выступило против возвращения в аэропорты зон для курящих, сообщил в четверг замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.
"Мы не только возражаем против отмены курения в аэропортах, но и на международных мероприятиях, где нет запрета на курение, мы все время побуждаем наших коллег к введению такого запрета, чтобы не было соблазна вернуться к курению в аэропортах", – цитирует ТАСС чиновника.
Напомним, курительные зоны в аэропортах закрылись после того, как начал действовать атитабачный закон.
Ранее стало известно, что законопроект о возврате курилок на вокзалы и в аэропорты не будут рассматривать в Госдуме в 2015 году.
Ссылки по теме
- В этом году курилки в аэропорты и на вокзалы не вернутся
- Курение на вокзалах и в аэропортах могут вновь разрешить
"Те предложения, которые к нам поступали ранее, получили отрицательное заключение и скорее всего уже не будут рассмотрены в Госдуме", – заявил заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Олег Куликов.
Он также отметил, что позиция депутатов состоит в том, что нужно посмотреть, как работает закон в течение нескольких лет, прежде чем вносить в него изменения.
"В этом году никаких послаблений для курильщиков мы не планируем", – добавил Куликов.