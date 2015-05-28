Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

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Министерство здравоохранении выступило против возвращения в аэропорты зон для курящих, сообщил в четверг замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

"Мы не только возражаем против отмены курения в аэропортах, но и на международных мероприятиях, где нет запрета на курение, мы все время побуждаем наших коллег к введению такого запрета, чтобы не было соблазна вернуться к курению в аэропортах", – цитирует ТАСС чиновника.

Напомним, курительные зоны в аэропортах закрылись после того, как начал действовать атитабачный закон.

Ранее стало известно, что законопроект о возврате курилок на вокзалы и в аэропорты не будут рассматривать в Госдуме в 2015 году.

"Те предложения, которые к нам поступали ранее, получили отрицательное заключение и скорее всего уже не будут рассмотрены в Госдуме", – заявил заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Олег Куликов.

Он также отметил, что позиция депутатов состоит в том, что нужно посмотреть, как работает закон в течение нескольких лет, прежде чем вносить в него изменения.

"В этом году никаких послаблений для курильщиков мы не планируем", – добавил Куликов.