Пилотов пассажирского самолета Москва-Анапа пытались ослепить лазером

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В аэропорту Анапы во время посадки пассажирского самолета, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Анапу, экипаж доложил о попытке ослепления пилотов лазером.

"В минувший вторник вечером в 21:50 по московскому времени при заходе на посадку была попытка ослепить пилотов лазером. На борту лайнера находились 26 пассажиров, экипаж выполнил посадку в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

В данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются.