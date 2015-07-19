Форма поиска по сайту

19 июля 2015, 13:47

Транспорт

У самолета Москва – Тель-Авив при посадке лопнула шина

У самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив, при посадке лопнула шина, сообщает телеканал "Москва 24".

На борту находились 129 пассажиров, все они были эвакуированы и доставлены в терминал аэропорта Бен-Гурион. Данных о пострадавших не поступало.

Диспетчеры заметили дым, исходящий от шасси воздушного судна, после чего к самолету направили группу технических специалистов для ликвидации возгорания, а также бригаду чрезвычайных служб.

Как сообщили в "Трансаэро", пассажирам, которые должны были отправиться на этом борту обратно в столицу, предоставят другой самолет.

