В столице пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Судебной реформы

Фото: M24.ru

В честь 150-летия Судебной реформы в Москве пройдут различные мероприятия, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России.

Так, 27 октября в агентстве ТАСС состоится пресс-конференция "Принуждение к правосудию". В мероприятие примут участие адвокаты Генри Резник, Генрих Падва, Евгений Семеняко.

28 октября в галерее Зураба Церетели пройдет торжественный прием, посвященный 150-летию адвокатуры. Здесь же откроется выставка об адвокатуре. А 29 октября известные адвокаты возложат цветы к памятнику императора-реформатора, отца Судебной реформы Александра II.

Напомним, Судебная реформа была разработана в 1861-1863 годах, утверждена в 1864 году и проведена в 1866-1899 годах.

Благодаря ей в России была создана принципиально новая правовая система, принят новый свод законов, появился гласный, состязательный суд с участием присяжных.