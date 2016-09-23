Disney анонсировала выход третьего спин-оффа "Звездных войн"

Кадр из фильма: "Изгой-один: Звёздные войны. Истории"

Кинокомпания Disney планирует выпустить третий спин-офф "Звездных войн" в 2020 году. Об этом сообщает Variety.

Генеральный директор Disney Роберт Айгер подтвердил, что Disney продолжит развивать вселенную "Звесдных войн" в спин-оффах, снимая их параллельно с основной историей. На конференции Goldman Sachs Communacopia Айгер рассказал, что работа над проектом уже начата, но имена и детали пока не разглашаются.

Этот спин-офф завершит трилогию из фильмов "Изгой-один: Звездные войны. Истории", выход которой намечен на декабрь 2016 года, и безымянного на данный момент проекта о Хане Соло, над которым работают режиссеры Кристофер Миллер и Фил Лорд.

Также Айгер признался, что не рассчитывает на такой же кассовый успех этих картин, какой был у фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", вышедшего в конце 2015 года.