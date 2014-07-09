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Культура

09 июля 2014, 17:53

Седьмой эпизод "Звездных войн" снимают в формате IMAX

Звездные войны IMAX киносъемки кино

Фото: twitter.com/bad_robot

Новую часть "Звездных войн" - седьмой эпизод саги - снимают в формате IMAX. Ранее режиссер Джей Джей Абрамс заявлял, что фильм будет снят на обычную 35-миллиметровую пленку.

Накануне была опубликована фотография со съемочной площадки. На ней видно, что на кинокамере написано "IMAX". Возможно, впрочем, в новом формате фильм будет снят не полностью, а частично.

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IMAX (англ. Image Maximum — "максимальное изображение") - широкоформатная кинематографическая система, на которой основан ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. Разрешение формата IMAX в десять раз больше разрешения кадра на 35-миллиметровой пленке.

Напомним, что в седьмом эпизоде саги снимаются "классические" актеры: Харрисон Форд (Хан Соло), Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Питеру Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниэлсу (C-3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2), а также Джон Бойега, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Энди Серкис, Домнол Глисон и Макс фон Зидов.

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