Немецкий спектакль "Тартюф" стал лауреатом "Золотой Маски"

Фото: facebook.com/goldenmaskfestival

"Золотая Маска" назвала своего первого лауреата – лучший зарубежный спектакль, показанный в России в минувшем году. Победителем стал "Тартюф" немецкого Театра "Шаубюне", сообщается на сайте премии.

Лауреат в номинации "Лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2014 году" был, по традиции, определен по итогам опроса театральных критиков и журналистов, регулярно посещающих зарубежные спектакли.

Конкурентами "Тартюфа" были "Враг народа" (Театр "Шаубюне", "Германия), "Зимний путь" (фестиваль "Экс-ан-Прованс", Франция), "Книга Иова" (театр "Мено Фортас", Литва), "Король Убю" (Театр "Чик бай джауп" и "Театр э компани", Франция и Великобритания), "Юлий Цезарь. Отрывки" (Театр "Общество Рафаэля", Италия).

"Тартюф" поставил режиссер МихаэльТальхаймер. Спектакль показали в Москве 29 и 30 ноября в рамках фестиваля "NET. Новый Европейский Театр".

21-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в марте-апреле этого года. Церемония вручения премии состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. "Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).



Напомним, что спектакли фестиваля "Золотая Маска" показывают на московских театральных площадках до 17 апреля. Некоторые постановки удастся увидеть в кино.