"Золотая маска" откроет внеконкурсную программу спектаклем о госплане

5 марта театральный фестиваль "Золотая маска" открывает внеконкурсную программу "Новая пьеса". В афише - десять спектаклей, которые привезли из Финляндии, Латвии, Литвы, Америки, Украины, Узбекистана, а также Ростова-на-Дону и Хабаровска.

Первым представлением станет латвийская постановка, моноспектакль "Национальный план развития", который пройдет в Театрально-культурном центре Мейерхольда. Моноспектакль Яниса Балодиса – это театрализованная лекция молодого человека, живущего в современной Латвии и пытающегося понять логику власти.

"Как ты лично оцениваешь свой уровень счастья сегодня? И каким этот уровень может быть через семь лет?", - задает Балодис вопрос аудитории.

Зрителям и непривычно, и весело – ведь только в театральном формате можно почувствовать себя не безымянной буквой в госплане, а участником процесса, с мнением которого государству приходится считаться, потому что государство – это мы, налогоплательщики.

Начало спектакля – в 19.00.

Внеконкурсная программа закончится 13 марта, а сам фестиваль - 17 апреля.