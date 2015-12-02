Теодор Курентзис продирижирует оперой Моцарта "Дон Жуан" в Москве

Фото: facebook.com/currentzis/

Музыканты Пермского театра оперы и балета приедут в Москву в рамках фестиваля-премии "Золотая маска". 12 февраля на сцене "Новой оперы" ими будет представлен спектакль "Дон Жуан".

"Дон Жуан" стал третьей и заключительной частью проекта "Трилогия Моцарта – да Понте в Перми". Режиссер Валентина Карраско стилизовала спектакль под нуар периода 40-50-х годов прошлого века.

Две солистки театра, участвующие в "Дон Жуане", Наталья Кириллова (Донна Эльвира) и Надежда Павлова (Донна Анна) фигурируют среди номинантов на "Золотую маску", конкурируют друг с другом как исполнительницы лучшей женской партии. На заглавную роль был приглашен давний соратник Теодора Курентзиса (тоже номинированного на премию, причем дважды – и в опере, и в балете) – итальянский баритон Симоне Альбергини. Певец регулярно сотрудничает с маэстро с момента их совместного концертного исполнения "Дон Жуана" в зале Чайковского в 2006 году.

Ранее, 19 ноября, концертная версия оперы "Дон Жуан" была представлена пермской командой в Санкт-Петербурге в рамках VI Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S."

Что касается планов Курентзиса на начало 2016 года, то в январе маэстро даст шесть концертов вместе со скрипачкой Патрицией Копачинской, а в апреле продирижирует в Швейцарии серией спектаклей "Макбет" в Цюрихской опере.