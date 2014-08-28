За три года в столице появилось 100 км пешеходных зон - Собянин

Сергей Собянин наградил лучших работников в сфере ЖКХ

За три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон, заявил Сергей Собянин на концерте, посвященном подведению итогов комплексного благоустройства городских территорий в этом году.

"Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал мэр Москвы.

Собянин открыл пешеходную зону на улицах Покровка и Маросейка

Мэр отметил, что недавно к этому списку добавились такие исторические улицы, как Пятницкая, Маросейка, Покровка. Следующим важным направлением Сергей Собянин выделил создание народных парков.

"Традиция была заложена буквально полтора года назад, но она приобрела достаточно серьезные масштабы, и более ста новых парков появилось в Москве", - сказал мэр. Он добавил, что около половины таких парков создаются не за бюджетные средства, а за счет частных инвестиций.

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В ходе торжественного мероприятия Сергей Собянин также вручил грамоты и награды лучшим работникам и организациям в сфере ЖКХ и отметил их работу. "Сегодня, если проехать по всем улицам Москвы, мы увидим, что практически везде идут серьезные, большие работы не только по строительству, но и по приведению в порядок и благоустройству наших магистралей, дорог, парков. За последние четыре года в плане благоустройства мы сделали Москве столько, сколько, может, не делали за последнее десятилетие", - заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на Пятницкой улице

"Мы добавляем нашему общему дому больше доброты и тепла, больше комфорта и уюта, больше безопасности и чистоты, больше зелени и ярких красок, больше красивых зданий и больше света. Мы с вами возрождаем знаменитые ВДНХ, Останкино, сотни других больших и малых парков, мы с вами создаем пешеходные зоны, и с каждым годом мы видим все больше результатов нашего труда", - добавил Собянин.

"Надеюсь, что определив приоритеты, мы за ближайшие годы приведем в порядок не только несколько центральных улиц, но и большинство улиц Москвы. И Москва приобретет новый вид, новый облик - более благоустроенный, более комфортный. Хотел поблагодарить вас за вашу работу, за ваш вклад в то, чтобы наш город с каждым годом становился красивее. Впереди нас ждет большая, интересная работа, с которой мы вместе с вами справимся", - сказал мэр.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил о скорых выборах в Мосгордуму. "Я призываю вас принять активное участие в выборах: прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за лучших кандидатов в Московскую городскую думу", - отметил Собянин.