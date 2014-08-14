В системе ЖКХ Подмосковья в 2014 году зафиксировали 590 техсбоев

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За семь месяцев этого года 590 отключений коммунальных услуг произошло в Московской области. Чаще всего жителям региона отключали воду, информирует пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

"В период со 2 января по 1 августа 2014 года в муниципалитетах Подмосковья 590 раз отключались коммунальные услуги. Для сравнения: за этот же промежуток в прошлом году произошло 522 технологических сбоя", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что больше всего отключалось холодное водоснабжение - 241 раз, это чуть больше 40 процентов от общего числа. На втором месте по частоте сбоев находятся системы горячего водоснабжения - 226 раз, еще 116 раз у жителей Подмосковья отключалось отопление.

Лидером по количеству отключений является Балашиха. За этот год в городе произошло 98 отключений. Меньше всего отключений произошло в городах Железнодорожном и Красноармейске, а также в Ленинском и Павлово-Посадском районах. В этих муниципальных образованиях произошло по одному отключению.

Самые длительные отключения коммунальных услуг происходили в Истринском районе. Средняя продолжительность сбоев составляет 53 часа. Быстрее всего неполадки устраняли в Лотошинском районе. Коммунальные бригады восстанавливали подачу водоснабжения в течение примерно полутора часов.