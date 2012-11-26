В Зеленограде вместо здания справочной выстроили супермаркет

В Зеленограде возбуждено административное производство по факту использования не по назначению земельного участка.

Как сообщили в Госинспекции по контролю за использованием недвижимости, вместо строительства справочно-информационного узла на выделенном участке был возведен супемаркет, который уже открылся и принимает посетителей.

Участок площадью 1 тысяча 100 квадратных метров был выделен Департаментом земельных ресурсов Москвы на Московском проспекте, у зеленоградского Дворца культуры.

Строительство "справочного узла" вело ОАО "Городская информационно-справочная служба".

Представители компании приглашены в Госинспекцию для составления протокола по ст. 6.7 ч. 2 Кодекса Москвы об административных правонарушениях.