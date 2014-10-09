Форма поиска по сайту

09 октября 2014, 13:15

Оперетту "Баядера" представят в культурном центре "Зеленоград"

Фото: m24.ru

В пятницу, 10 октября, артисты Московского театра оперетты представят зрителям "Баядеру" - классическую постановку, которая сочетает восточные мотивы с фокстрото, джазом и вальсом-бастон.

Оперетта "Баядера" в трех актах написана в 1921 году венгерским композитором Имре Кальманом. Авторы оригинального либретто - Браммер и Грюнвальд.

"Трогательный и романтичный сюжет классической оперетты посвящен непростой истории любви индийского принца и французской исполнительницы варьете", – сообщили в департаменте культуры Москвы.

Место действия – Париж. Здесь герои влюбляются, преодолевают трудности и переживают необычные приключения.

Спектакль покажут в культурном центре "Зеленоград". Начало в 19.00. Билеты от 500 до 800 рублей.

