Директором культурного центра ЗИЛ назначена Елена Мельвиль

Фото: ИТАР-ТАСС

Пост директора культурного центра ЗИЛ займет Елена Мельвиль, за которой прежде была закреплена должность исполнительного директора КЦ. Соответствующее распоряжение подписал и.о. руководителя департамента культуры Москвы Сергей Капков.

В течение 2012 года Мельвиль вместе с Еленой Зеленцовой модернизировала культурный центр. Перед тем преподавала в Московской высшей школе социальных и экономических наук и в Школе-студии МХАТ. Также являлась директором по правовым и финансовым вопросам агентства "Творческие индустрии", а ранее финансовым директором Института культурной политики, сообщили в КЦ ЗИЛ.

В послужном списке Елены Мельвиль – разработка концепции культурной политики Пермского края, исследования по развитию творческих индустрий в России и реструктуризации бюджетного сектора в сфере культуры.

Добавим, что ранее должность директора ЗИЛ занимала Елена Зеленцова, которая в апреле была назначена на пост заместителя главы департамента культуры Москвы.