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Происшествия

31 июля 2012, 15:56

Батурина оспорила решение об изъятии земель по иску Росимущества

ЗАО Елена Батурина бизнес суды Арбитражный суд Москвы

ИТАР-ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская" на решение столичного Арбитражного суда, который ранее удовлетворил иск об изъятии спорных 16,4 га земель на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Речь идет о трех земельных участках, расположенных на пересечении Староволынской и Минской улиц. По мнению Росимущества, эти земли были изъяты в пользу Министерства иностранных дел РФ, за которым они были зарезервированы указом президента России от 1993 года. Это и послужило поводом для судебного разбирательства.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская" совершать в отношении спорного земельного участка любые действия, "связанные с отчуждением или иным обременением", а 21 июня был удовлетворен иск Росимущества об истребовании у "Сетуньской" участка земли.

Основным акционером "Сетуньской" является Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В начале июля она заявила, что намерена обжаловать запрет по иску Росимущества об участке земли.

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