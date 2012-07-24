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Трафик

24 июля 2012, 13:42

Открылась речная переправа от Красногорска до метро "Мякинино"

ЗАО Москва-река Мякинино трафик

До метро – вплавь. В столице начала работать речная переправа, и теперь дорога от Павшинской поймы до метро "Мякинино" будет занимать всего пять минут

В Павшинской пойме заработала паромная переправа. Теперь жители Красногорска получили самый короткий путь к станции метро "Мякинино", пишет "Российская газета".

Ранее жителям Павшинской поймы приходилось, например, зимой, с риском для жизни, перебираться на другой берег замерзшей Москвы-реки, к новой станции столичной подземки.

Руководитель проекта строительства переправы Столичной судоходной компании (ССК) Артем Костин сообщил, что за два с половиной часа по льду переходило до пятисот человек - перед выходом "к воде" судовладельцы просчитывали потенциальный пассажиропоток.

В настоящий момент судно "Москвич" в день перевозит с берега на берег лишь 50-70 человек. Ходит он раз в 20-30 минут с семи утра до девяти вечера, а по необходимости и до часу ночи.
Если на борту набирается шесть пассажиров, то команда иногда устраивает небольшую часовую прогулку по Пойме между рейсами от берега до берега. Артем Костин заявил, что компания может обеспечить переправу и каждые пять минут.

Отметим, тариф путешествия с берега на берег подешевел с 50 до 30 рублей.

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