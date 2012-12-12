Как провести новогодние каникулы в ЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В период зимних каникул в западном округе столице пройдут новогодние и рождественские культурно-массовые, спортивные и благотворительные мероприятия.

На городские площадки посетителей приглашают уже 15 декабря. В этот день стартует благотворительный проект "Ярмарка добрых дел". Также москвичей ожидают театрализованные представления "Новогодние потешки", новогодние представления "13 месяцев" и "Самый большой подарок".

На окружных площадках в декабре состоятся новогодние представления "Префект приглашает", в парке "Фили" детям предложат совершить "Путешествие в Новый год", сообщили в пресс-службе управы района Солнцево.

С 10 по 25 декабря в детских музыкальных школах округа пройдут 25 вечеров классической музыки "Зимняя симфония", в которых примут участие артисты Московской филармонии, Центра оперного пения Галины Вишневской, студенты творческих вузов и ансамбль гусляров.

Также ребятишек и их родителей ждут детский игровой спектакль и интермедия "Новогоднее приключение игрушек", кадетский бал-маскарад, новогодние елки в ДК "Луч", интерактивный новый годя для детей из многодетных, неполных и малоимущих семей, новогодняя сказка "Спящая красавица", благотворительный спектакль "Зимняя сказка" и благотворительная акция "Дед Мороз и Снегурочка поздравляют детей-инвалидов на дому".

Любителям искусства непременно стоит посетить международный выставочный проект "Царство изо льда" из цикла "Неоклассицизм – ступень к возрождению". Мероприятие будет проходить с 21 декабря по 11 января. В ДК "Гагаринец" с 26 декабря по 14 января проведут выставку изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Мой Новый Год!". А в выставочном зале "Феникс" художники проведут мастер-классы по изобразительному искусству "Вифлеемская звезда".

Для самых маленьких подготовили "Мультконцерт" – показ новогодних мультфильмов, который состоится 2 января в ДК "Внуково".

Интересная рождественская акция запланирована на 7 января. На открытой площадке клуба "Сфера" дети и взрослые будут создавать авторские елочные игрушки изо льда.

В образовательных учреждениях округа также будут проходить концерты, игры, выставки, спектакли и благотворительные акции. Так в Центре внешкольной работы имени А.С. Макаренко откроют настоящий город мастеров. Желающих обучат мастерить новогодние сувениры. Также москвичей ожидают уличные рождественские гуляния и рождественские посиделки в Центре развития творчества детей и юношества "Можайский".

Тем, кто предпочитает активный отдых посоветуем посетить открытие зимнего горнолыжного сезона на склоне Ново-Переделкино, любительские соревнования по лыжным гонкам на лыжной трассе "Олимпийская деревня 80", турниры по мини-футболу в ДС "Динамо", а также "Новогодние забавы" – спортивный праздник на катке, организованный среди семейных команд.

Подробный план мероприятий можно посмотреть на сайте управы района Солнцево.