Серию South Park пришлось переписать из-за победы Трампа

Кадр из сериала South Park/variety.com

Создателям сериала South Park пришлось срочно переснимать седьмой эпизод 20 сезона из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает американское издание The Variety.

Авторы сценария, как и большинство СМИ, пребывали в полной уверенности, что главой Белого дома станет Хиллари Клинтон, поэтому седьмой эпизод посвятили именно ей. После того, как стало понятно, что на выборах победил Трамп, серию экстренно переписали. Изначально эпизод назывался "Самый первый джентльмен", но теперь седьмая серия озаглавлена "О Боже".

В 30-секундном превью эпизода, который создатели South Park выложили в Twitter, семья героя сериала Стэна во время обеда обсуждает нового президента. При этом имя Трампа персонажи не упоминают, однако используют в диалогах лозунги его кампании.

Так быстро переснять эпизод удалось благодаря тому, что авторы сериала работают над серией вплоть до выхода ее телеэкраны.