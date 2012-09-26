В ЮВАО снесены десять объектов самостроя с начала года

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала 2012 года на территории Юго-Восточного округа столицы были снесены десять объектов самостроя площадью 1075 кв. метров. Всего на контроле Управления надзора по ЮВАО Мосгосстройнадзора находится 52 объекта самовольного строительства, из которых 44 капитальных и 8 некапитальных, общей площадью около 50 тыс. кв. метров, информирует пресс-служба ведомства.

"Окружной и Городской комиссиями по пресечению самовольного строительства принято решение о сносе и освобождении земельных участков по 31 объекту, о завершении оформления документации – по 16 объектам, об оформлении права собственности Москвы – по 5 объектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, вступило в законную силу решение о сносе по семи объектам, выделены денежные средства на снос пяти объектов. Еще по двум оставшимся объектам продолжаются судебные разбирательства, уточнили в Мосгосстройнадзоре.

По фактам самовольного строительства на территории ЮВАО возбуждено 8 административных дел. Вынесено штрафных санкций на сумму 3,5 млн рублей.