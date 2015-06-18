Россия готовится к возможности заморозки госактивов в Европе

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Решение о заморозке российских госактивов в Бельгии не явилось неожиданность, в России готовятся к возможности заморозки госактивов и в других странах, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Это не явилось неожиданностью. Мы считаем, что решения были приняты с целым рядом нарушений. Я лично считаю, что эти решения были существенно политизированы", – сказал Белоусов.

Помощник президента сообщил, что над проблемой работает большое количество юристов, "которые в правовом поле, судебном порядке будут эти решения оспаривать", передает "Интерфакс". "Мы прогнозируем, что ряд стран введут аналогичные меры", – добавил он.

В четверг стало известно, что вслед за Бельгией решение об аресте российских активов по искам бывших акционеров "ЮКОСа" приняла Франция. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к акционерам компании.

В свою очередь, в Кремле пока не комментируют ситуацию, связанную с арестом государственных активов России в Бельгии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Соответствующее подразделение российского правительства, а также в первую очередь адвокаты сейчас занимаются этим делом, поэтому я не хотел бы ничего комментировать", – сказал Песков.

"Безусловно, нам еще нужно уточнить ряд деталей, чтобы составить полную картину. Безусловно, мы самым тщательным и внимательным образом выясняем все обстоятельства этого иска", – заявил пресс-секретарь президента.

Накануне в Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа, выигравших процесс в Постоянной палате третейского суда в Гааге, было арестовано российское имущество.

Россия должна выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (дочерним компаниям GML, которые суммарно владели половиной акцией ЮКОСа) компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. (пенсионному фонду ЮКОСа) 8,2 миллиарда долларов.

Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, тогда же президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован. Позже его осудили за мошенничество, но помиловали и отпустили на свободу в декабре 2013 года.

В конце 2004 года был продан основной актив ЮКОСа – "Юганскнефтегаз", сейчас компания принадлежит "Роснефти".