Компания "Скартел", известная под брендом Yota, в августе запустит услуги голосовой связи, пишет газета "Ведомости".

Фирма, принадлежащая "Мегафону", будет оказывать услуги связи как виртуальный оператор – используя инфраструктуру действующего оператора, но с собственными номерами и самостоятельным обслуживанием абонентов.

Эксперимент начнется в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Краснодаре и еще в нескольких крупных городах. Заказать sim-карту можно будет через мобильное приложение, а забрать – у курьера или в точках выдачи.

Кроме того, в планах Yota – реализация контрактов в "Евросети" и других крупных сетевых магазинах.

Ранее сообщалось, что стоимость стандартного тарифа (300 минут местных звонков абонентам других сетей в месяц, безлимитное общение внутри сети "Скартела", sms и интернет) в Москве составит 750 рублей. Однако на момент запуска сетка тарифов и цены могут измениться.

По мнению экспертов, заинтересоваться новым оператором могут пользователи модемов Yota – рассчитывать на большую аудиторию компании не придется. При этом Гендиректор Telecomdaily Денис Кусков отметил, что, возможно, перед Yota стоит задача переманить абонентов с большим голосовым трафиком и потреблением данных у конкурентов "Мегафона" — МТС и "Вымпелкома".

Отметим, что в марте 2013 года стартовали продажи смартфона YotaPhone. Этот гаджет примечателен тем, что оснащен двумя экранами – цветным и монохромным. Последний расположен на задней панели устройства.

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