"Яндекс" запустил продажу билетов на автобусы

Фото: m24.ru

"Яндекс" открыл сервис продажи билетов на междугородние и международные автобусы.

Ранее поисковик переадресовывал посетителей со страницы сервиса "Расписание" на сайты непосредственно автобусных фирм и автовокзалов. Теперь можно указать точки отправления и назначения, и портал покажет доступные варианты с количеством мест, временем в пути и стоимостью билета.

Для покупки потребуется номер паспорта, ФИО, e-mail и номер телефона.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса", российский рынок продажи билетов оценивается в 2,5 миллиарда долларов, причем доля онлайн-продаж билетов составляет 2-3 процента, для столичного региона этот показатель составляет 4 процента.