Сегодня в СМИ: электронные больничные и возврат прав

Фото: M24.ru

Электронные больничные введут с осени 2015 года

Осенью 2015 года в России будут действовать электронные больничные, пишет "Российская газета".

Нововведение избавит врачей от лишней бюрократии, такой больничный невозможно потерять, расчеты по выплатам можно будет проверить с помощью специального калькулятора.

"Яндекс" покажет, когда приедет автобус

В декабре 2014 года планируется запуск обновленного приложения от "Яндекса", которое покажет, когда придет автобус, сообщает "Российская газета".

Подобная схема уже работает в Московской области – там это нововведение функционирует больше года.

В "Яндексе" отмечают, что у них все готово для работы, а столичные власти пока прорабатывают технические вопросы, связанные с передачей данных.

Вице-премьер Рогозин поручил разработать проект орбитальной станции

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании в Байконуре поручил подготовить обоснования для развертывания российской орбитальной станции, пишет "Коммерсантъ".

Планируемый период, в течение которого станция появится на орбите – 2017-2019 годы. Ее аппаратура сможет контролировать 90% территории России, в том числе и Северный морской путь и арктический шельф.

ОАЭ будут выдавать преступников России

Генпрокурор Юрий Чайка подпишет договоры о выдаче и правовой помощи с Объединенными Арабскими Эмиратами, передает "Коммерсантъ".

Ранее ОАЭ отказывала в выдаче злоумышленников, а на ее территории преступники находили не только убежище, но и возможность "отмыть" деньги.

В центре Москвы коммунальщики убрали незаконные арт-объекты

В ночь на 24 ноября группа художников разместила арт-объекты на участке от Большой Никитской до площади 1905 года, сообщает "Московский комсомолец".

Акция была не согласована со столичными властями, и коммунальщики убрали объекты. При этом ни один объект не уничтожили вандалы.

До 1 декабря прививку от гриппа сделают 30% горожан

Столичные медики до 1 декабря планируют привить от гриппа 30% горожан, передает "Вечерняя Москва".

По данным врачей, для вспышки эпидемии достаточно, чтобы заболели 25% населения. При этом медики считают, что работодатель должен сам обеспечить возможность прививки для своих сотрудников.

Правительство пояснило правила возврата прав

Российское правительство объяснило, в каких случаях и как можно вернуть водительские права, сообщает "Российская газета".

Например, тем, кто лишился удостоверения по требованию суда, придется сдать экзамен. Если права забрали по состоянию здоровья – достаточно предъявить справку. Заключение врачей нужно отдать ГИБДД и в том случае, когда у прав закончился срок действия.