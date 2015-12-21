Сервис "Яндекс.Вертикали" будет конкурировать с Avito

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В 2016 году "Яндекс" выделит в отдельную структуру сервис объявлений "Яндекс.Вертикали", который объединит в себе "Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа" и "Яндекс.Путешествия". Об этом сообщает РБК. В компании ожидают, что сервис составит конкуренцию лидеру на рынке объявлений Avito.

Самостоятельным сервисом станет и "Яндекс.Такси", также приносящий компании нерекламный доход. Это позволит поисковику снизить рекламную составляющую в выручке, которая сейчас доходит до 99 процентов.

Напомним, сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости "Яндекс.Недвижимость" появился в 2010 году. Через четыре года свои объявления смогли размещать там пользователи и риелторы. После этого с "Яндексом" перестал сотрудничать портал объявлений об аренде и продаже недвижимости Cian.ru.

Весной 2015 года в компании создали сервис "Яндекс.Путешествия", который собирает пакетные туры более 60 крупнейших туроператоров.

Агрегатор "Яндекс.Работа" аккумулирует вакансии ведущих карьерных сайтов (HH.ru, Superjob.ru, Job.ru и другие).

Ранее m24.ru сообщало, что "Яндекс" будет предупреждать пользователей о переходе на веб-страницу с платной мобильной подпиской. Предупреждения о платной подписке на страницах интернета могут быть оформлены незаметно: написаны мелким шрифтом или сливаться с фоном оформления сайта. Пользователь, например, хочет послушать музыку или посмотреть фильм, нажимает кнопку, и автоматически подключается платная услуга. А увидев сообщение от "Яндекса", человек сможет избежать ненужных трат.

Добавим, на портале Avito.ru появится единая база машин с пробегом, где можно будет посмотреть историю эксплуатации каждого российского автомобиля. Этот каталог позволит отслеживать все перепродажи, техосмотры, ДТП и ремонтные случаи.