Власти Москвы могут передать Goolge данные о передвижении городского транспорта

Фото: M24.ru
Столичные власти готовы передавать данные о передвижении городского наземного транспорта не только "Яндексу", но и другим заинтересованны компаниям, сообщил агентству ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он напомнил, что с "Яндексом" правительство Москвы уже подписало соответствующее соглашение о партнерстве.
"Мэр подписал протокол с "Яндексом" по разным пунктам, в том числе договорились, что мы будем передавать ГЛОНАСС-трэки с нашего наземного транспорта. Они их обрабатывают, вставят в свое приложение, доступное всем пользователям, которое показывает где находится автобус, когда он придет", - сказал Ликсутов.
Он подчеркнул, что такое сотрудничество с правительством Москвы может организовать не только "Яндекс", но и другие компании, в частности Google. По словам Ликсутова, американская компания уже обратились к столичным властям с вопросом о сотрудничестве.
Заммэра Москвы добавил, запустить первую тестовую версию своей системы "Яндекс" может уже до конца года.
Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что московские власти начали передавать "Яндексу" данные о передвижениях столичных автобусов, троллейбусов и трамваев.
В "Яндексе" M24.ru подтвердили, что начали получать данные и сейчас тестируют их качество, после чего будет запущен сервис для москвичей. При этом мэрия продолжает разработку собственного мобильного приложения с маршрутами общественного транспорта, но оно еще не готово.