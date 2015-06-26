Трое россиян вышли в финал конкурса Чайковского

Фото: ТАСС

В Большом зале консерватории подвели итоги второго тура Международного конкурса имени Чайковского. Из шести участников финала – трое из России – Сергей Редькин, Даниил Харитонов, Дмитрий Маслеев. Помимо них соревнования продолжат Лукас Генюшас (Россия/Литва), Джордж Ли (США) и Люка Дебарг (Франция).

Художественный руководитель конкурса Петер Гроте отметил, что решение далось жюри непросто "учитывая беспрецедентно высокий уровень участников". Шестерке самых сильных пианистов предстоят заключительные конкурсные выступления (третий тур пройдет с 28 по 30 июня).

М24.ru попросил прокомментировать итоги второго тура пианистку, лауреата многих международных конкурсов Екатерину Мечетину. "Я согласна с мнением жюри. Мне удалось послушать почти все сольные выступления. Что касается раздвоенной структуры второго тура, то это не наше изобретение, а конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе.По-моему, это не обязательно. Не думаю, что кто-то из тех музыкантов, которых отсеяли на этапе предварительных прослушиваний и в первом туре, смог бы составить конкуренцию финалистам, хотя не сомневаюсь, что ярко выступил бы Никита Мндоянц".

Своим мнением поделился также Борис Лифановский, солист оркестра Большого театра, создатель classicalmusicnews: "Я был на объявлении результатов у пианистов. Судя по реакции зала, большинство поддерживает решение жюри, правда, с поправкой, что еще перед официальном началом конкурса – то есть после закрытых предварительных прослушиваний –фортепианное жюри отсеяло целый ряд пианистов, которые могли бы побороться в финале за премии. Я говорю о Николае Хозяинове и Никите Мндоянце. Потом срезали Юрия Фаворина и Андрея Гугнина. С точки зрения жюри они оказались хуже. Кстати, мы делаем слушательские опросы и, нужно отметить, что общее мнение публики отвечает тому, что происходит на конкурсе".

Борис Лифановский отметил удачное деление второго тура на этапы.

"Благодаря такой структуре мы узнали о многих нюансах. Некоторые музыканты, превосходно проявившие себя на первом туре, вызывают сомнения, когда начинают играть Гайдна или Моцарта. Особенно ярко это наблюдалось у скрипачей и виолончелистов. Для последних, кстати, ловушкой оказалось и "Арпеджионе" Шуберта. Этого композитора, сложного, на мой взгляд, следует играть либо хорошо, либо вообще не браться за него. Конечно, это всей музыки касается, но Шуберта в особенности. Конкурсанты, выбравшие Брамса, поступили умнее – и не прогадали.

То же касается обязательного исполнения Моцарта или Гайдна на втором этапе: многие конкурсанты на втором туре вынужденно демаскировали себя - показали те свои недостатки, которые иначе можно было бы скрыть. Этого бы не произошло, если бы структура тура была иной. Поэтому, что касается непосредственно структуры второго тура, то это действительно очень хорошая придумка, но у меня возник вопрос. Это дробление – нововведение прошлого конкурса. И на нем между этапами происходил отсев – на концерты Гайдна, Моцарта проходили восемь человек из двенадцати. Сейчас этого делать не стали. Хотелось бы знать, с чем это связано. Когда правила меняют, это значит, что они были плохие, и нынешнее решение лучше. Это деталь, но о ней хочется иметь больше информации".

Финальные выступления конкурса Чайковского начнутся 28 июня. 1 июля пройдет церемония награждения победителей.