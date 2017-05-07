WikiLeaks намекнула на российский след после взлома почты Макрона

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон
WikiLeaks указала на данные о российском гражданине, которые часто встречаются в содержимом взломанного ящика кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Газета.ру".
"Имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar", – говорится в микроблоге ресурса в Twitter.
К сообщению прилагается снимок c экрана, на котором изображена таблица с датами. Среди записей фигурирует Рошка Георгий Петрович. В еще одном сообщении WikiLeaks приводит статью, которая утверждает о связи компании "Эврика" с ФСБ России.
#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL— WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.
Ранее сообщалось об утечке электронных писем штаба Макрона. 7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.