07 мая 2017, 09:08

Политика

WikiLeaks намекнула на российский след после взлома почты Макрона

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

WikiLeaks указала на данные о российском гражданине, которые часто встречаются в содержимом взломанного ящика кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Газета.ру".

"Имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar", – говорится в микроблоге ресурса в Twitter.

К сообщению прилагается снимок c экрана, на котором изображена таблица с датами. Среди записей фигурирует Рошка Георгий Петрович. В еще одном сообщении WikiLeaks приводит статью, которая утверждает о связи компании "Эврика" с ФСБ России.

Ранее сообщалось об утечке электронных писем штаба Макрона. 7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

