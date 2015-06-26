McDonald's и Burger King ввели авторизацию Wi-Fi в ресторанах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Две крупнейшие сети ресторанов быстрого обслуживания ввели "Wi-Fi по паспорту". Отныне в McDonald's и Burger King можно воспользоваться услугами Wi-Fi только после авторизации в сети по SMS, сообщает корреспондент m24.ru.

Первым среагировал Burger King. Сначала в сети ресторанов вообще отключили услугу Wi-Fi, затем, во вторник, запустили авторизацию по sms. Теперь для того, чтобы посидеть в интернете, пользователю требуется указать при авторизации номер своего мобильного телефона, на который приходит sms с пятизначным кодом.

Пользователь может устанавливать "срок жизни" пароля, то есть минимальный допустимый срок составляет один день, максимальный – три месяца. После того, как пароль прекратит срок своего действия, регистрацию нужно будет пройти заново.

Схожая система введена и в крупнейшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Там с пятницы также нужно регистрироваться по номеру мобильного телефона. Еще накануне Wi-Fi был недоступен, к 26 июня провайдеры запустили сервис авторизации.

Идентифицировать пользователей публичных сетей Wi-Fi предписывают "антитеррористические" поправки в закон "О связи", вступившие в силу в 2014 году.

В том же году операторы получили возможность использовать для идентификации не только паспорт, но и номер мобильного телефона пользователя или же идентифицировать его при помощи данных Единой системы идентификации и аутентификации.

Долгое время McDonald's и Burger King не приспосабливались к требованиям закона – предлагая свободный доступ к Wi-Fi. Для входа в сеть достаточно было лишь указать, что ваш возраст превышает 18 лет.

В качестве успешного примера "Wi-Fi по паспорту" глава Минкомсвязи Николай Никифоров привел Московский метрополитен, где оператор сети Wi-Fi обеспечил идентификацию всех пользователей по номерам мобильного телефона. Сейчас в этой сети зарегистрировано более 4,5 миллиона человек. При этом необходимость регистрации не оказала отрицательного влияния на рост числа пользователей сети Wi-Fi, отметил Никифоров.

Отметим, что ответственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей за анонимный Wi-Fi предлагается закрепить в Кодексе об административных правонарушениях.