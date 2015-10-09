В поездах МКЖД будет бесплатный Wi-Fi и устройства для зарядки гаджетов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пассажиры Московской кольцевой железной дороги смогут бесплатно подключиться к Wi-Fi и воспользоваться розетками для зарядки гаджетов, сообщил генеральный директор ОАО "МКЖД" Алексей Зотов.

По его словам, в требованиях к поездам МКЖД предусмотрено все – начиная от комфортных вагонов, Wi-Fi, розеток для зарядки гаджетов, а также специальных креплений для провозки велосипедов, передает ТАСС.

При строительстве всей инфраструктуры МКЖД учитываются интересы маломобильных групп граждан. Для них проектируются специальные посадочные платформы, пандусы и подъемники, заниженные кассовые блоки, которые будут удобны пассажирам на колясках. Также все кассы оборудуют специальными устройствами для слабослышащих пассажиров.

Ранее m24.ru сообщало, что для Малого кольца Московской кольцевой железной дороги закупят 165 вагонов. В поездах, которые будут ходить по МКЖД, будет от 5 до 10 вагонов. Внутри будет работать Wi-Fi и кондиционеры, а также видеонаблюдение.

В вагонах, расположенных в начале и конце поезда, должны быть предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и туалеты.

Движение по Малому кольцу железной дороги планируют запустить в сентябре 2016 года. Возможно, поезда будут ходить круглосуточно. Станции МКЖД будут находиться в шаговой доступности от метро.

Планируется, что оплатить проезд можно будет картой "Тройка", также будут действовать билеты 90 минут. В течение 15 минут после выхода из метро пассажир сможет пересесть на МКЖД бесплатно, после будет взиматься плата как за новую поездку