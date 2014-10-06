Междугородние автобусы "Мострансавто" оснастят бесплатным Wi-Fi

Фото: ТАСС/ Дарья Алексеева

Автобусы компании "Мострансавто", которые курсируют между столицей и городами Подмосковья, оснастят Wi-Fi-модулями. В октябре они появятся на маршрутах, следующих в Шатуру и Рошаль, сообщили M24.ru в пресс-службе "Мострансавто".

Кроме того, в октябре бесплатный доступ в интернет появится на автовокзалах в Подольске, Егорьевске, Раменском, Рузе, Щелкове, Солнечногорске, Мытищах, Ивантеевке, Домодедове, Ногинске и Павловском Посаде.

Ранее в компании заявили о завершении тестирования Wi-Fi-модулей в автобусах.

Напомним, что глава Мосгортранса Евгений Михайлов сообщил, что весь общественный транспорт Москвы будет оборудован Wi-Fi к концу 2015 года. На сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет. "Мы планируем, что все автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы до конца следующего года будут оборудованы бесплатным доступом", - сказал Михайлов.

Как развивается Wi-Fi в метро

Проект по организации бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте стартовал в конце сентября 2013 года. Пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах "Бк", трамваях №3, а также на полуэкспрессном маршруте автобуса №902.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев рассказал M24.ru, что столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

Речь идет о развертывании проекта под условным названием CityWi-Fi, в рамках которого планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных.

Отметим, что бесплатный интернет приходит и в столичное метро. Сейчас Wi-Fi доступен на семи из 12 линий подземки. Оставшиеся пять веток оcнастят до конца года.

Добавим, что 5 августа Wi-Fi подключили на Замоскворецкой линии. Она стала шестой веткой, где есть беспроводной интернет. Помимо этого, Wi-Fi в метро уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий.

Ежедневно услугой пользуется более 400 тысяч пассажиров, совершающих около 500 тысяч подключений, что составляет 18% от общего среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях. Проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года.