На Воробьевых горах появится памятник князю Владимиру

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

На Воробьевых горах может появиться памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Соответствующую рекомендацию поддержала комиссия по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Проект первого памятника князю Владимиру выберут на конкурсе. Установка монумента приурочена к 1000-летию со дня смерти Крестителя Руси.

Скульптура Владимира "Красное Солнышко" - не единственный монумент, который в скором будущем появится в столице. На Никитском бульваре установят памятник погибшим журналистам.

С такой инициативой выступил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Скульптурная группа появится около Центрального Дома журналиста.

На верхней террасе Московского международного Дома музыка установят памятник композитору Дмитрию Шостаковичу, а на улице Айвазовского - скульптурную композицию "Оборона Севастополя. 1942 год".

Ранее M24.ru сообщало, что памятник маршалу Георгию Жукову оставят на Манежной площади. Такое решение приняла комиссия по монументальному искусству.

"Памятник был установлен по указу президента Ельцина, то есть это федеральная собственность. То есть его сдвинуть имеет право только Путин. Вторая трудность - это охранная зона Кремля. Кремль - памятник, охраняемый ЮНЕСКО. И этот вопрос должен быть согласован с ЮНЕСКО. Третье - согласование с авторами этого сооружения. Состав авторов, насколько известно, согласия не давал", - приводит слова председателя комиссии Льва Лавренова Агентство "Москва".

Памятник маршалу Жукову может переехать с Манежной площади

Напомним, депутат Госдумы Михаил Моисеев по просьбе представителей комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова обращался к президенту России, мэру Москвы и в комиссию по монументальному искусству с запросом о перенесении памятника на родину полководца в Калугу.

На место существующего памятника на Манежной площади предлагалось установить новую статую маршала.