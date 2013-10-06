Шоу фейерверков на Воробьевых горах начнется 7 октября в 21.00

Фото: М24.ru

Организаторы фестиваля "Круг света" перенесли начало шоу фейерверков на Воробьевых горах. В понедельник, 7 октября, оно начнется на час раньше – в 21.00, а не в 22.00, как планировалось ранее. Прямую трансляцию проведет телеканал "Москва 24".

По словам организаторов, шоу на Воробьевых горах станет самым масштабным в российской столице пиротехническим представлением. Фейерверки в течение 10 минут будут разукрашивать вечернее небо Москвы.

Грандиозное событие состоится в рамках фестиваля "Круг света", который проходит в Москве с 4 по 8 октября.