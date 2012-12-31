Авиакатастрофа во Внуково не связана с состоянием посадочной полосы

Крушение Ту-204 не связано с состоянием взлетной полосы

Крушение самолета Ту-204 во Внуково не связано с состоянием взлетно-посадочной полосы. Такой вывод сделали эксперты, которые занимаются расследованием причин аварии.

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета сообщил, что за час двадцать до происшествия был проведен визуальный осмотр полосы, ее очистили от снега. Коэффициент сцепления соответствовал нужным требованиям.

Между тем, главной версией крушения остается ошибка пилотов. Эксперты говорили также о возможном отказе системы торможения самолета. Однако окончательные выводы будут сделаны лишь после анализа всех данных, в первую очередь, показаний черных ящиков.

Обломки самолета остаются на месте ЧП. Планируется, что их вывезут в начале января. Те части лайнера, которые оказались на киевском шоссе, убрали с трассы 30 декабря.

На борту самолета в момент крушения находились только члены экипажа, трое из них погибли на месте. Накануне число погибших достигло пяти. В больнице скончалась стюардесса Татьяна Пенкина. На лечении в столичных клиниках остаются еще три члена экипажа.

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings потерпел крушение в субботу вечером рядом с аэропортом Внуково. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонное ограждение и развалился на три части.