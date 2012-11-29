Рейсы из аэропортов "Внуково" и "Шереметьево" вылетают по расписанию

Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Московской регионе. Все рейсы выполняются в рамках расписания. "Домодедово" работает по фактической погоде.

В "Шереметьево" сообщат, что аэропорт работает с привлечение необходимого количества персонала. Аэродром непрерывно обрабатывают противогололедными реагентами. Также отмечается, что пассажирские терминалы работают в штатном режиме.

"Аэродромная служба в постоянном режиме производит очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов от снега и льда", – говорится в сообщении аэропорта.

Пресс-служба "Внуково" отмечает, что взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стояния самолетов постоянно чистит специальная техника.

Аэропот "Домодедово" работает по фактической погоде. Часть самолетов отправляется на запасные аэродромы, в том числе во "Внуково" и в "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что начавшийся ночью снегопад осложнил работу столичных аэропортов. Около 2 часов ночи в "Домодедово" задерживалось более 80 рейсов, сейчас задерживается менее десяти. Из "Внукова" не могли вылететь около тридцати самолетов. Онлайн табло аэропорта "Шереметьево" сообщало о задержке восьми рейсов.