Аэроэкспрессы до Внуково будут ходить каждые 15 минут

Фото: ИТАР-ТАСС
Аэроэкспрессы от Киевского вокзала в аэропорт Внуково будут ходить каждые 15 минут. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев.
Он отметил, что сейчас ведется активная работа с РЖД и Минтрансом, однако сначала необходимо обеспечить пропускную способность переездов.
Уже зимой 2013 года утром и вечером аэроэкспрессы будут ходить каждые полчаса, добавил Виталий Ванцев.
Сейчас экспрессы в аэропорт Внуково ходят с интервалом в час.
