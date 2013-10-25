Аэроэкспрессы до Внуково будут ходить каждые 15 минут

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэроэкспрессы от Киевского вокзала в аэропорт Внуково будут ходить каждые 15 минут. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев.

Он отметил, что сейчас ведется активная работа с РЖД и Минтрансом, однако сначала необходимо обеспечить пропускную способность переездов.

Уже зимой 2013 года утром и вечером аэроэкспрессы будут ходить каждые полчаса, добавил Виталий Ванцев.

Сейчас экспрессы в аэропорт Внуково ходят с интервалом в час.