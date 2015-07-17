Несколько рейсов во Внукове задержали из-за сбоя в компьютерной системе

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минувшим утром в аэропорту Внуково произошел сбой в компьютерной системе таможенного контроля. В результате было задержано несколько международных рейсов, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.

Последствия сбоя удалось устранить за час с небольшим. Были задержаны рейсы, пассажиры которых не успевали пройти пограничный контроль.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, неделю назад вылет рейса Москва – Санкт-Петербург из аэропорта Внуково чуть не был сорван из-за агрессивного поведения пчел. Насекомые облепили лайнер Airbus A319, который готовился к взлету.

Пчелы фактически закрыли собой иллюминаторы. Экипажу воздушного судна пришлось вызвать помощь. К трапу лайнеры были отправлены несколько карет "скорой помощи".

В итоге пчел удалось отогнать от аэропорта. Самолет вылетел в Санкт-Петербург с минимальной задержкой.