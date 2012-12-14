Гостиницу во Внуково достроят к концу 2013 года

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В настоящее время гостиничный комплекс готов на 80 процентов. Для его завершения нужно закончить строительные и отделочные работы. Кроме того, необходимо благоустроить прилегающую территорию и меблировать саму гостиницу.

На заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы 13 декабря было принято соглашение между ОАО "Международный аэропорт "Внуково" и ГКЗ о продлении сроков строительства гостиничного комплекса в аэропорту Внуково до конца 2013 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь комплекса - около 30 тысяч квадратных метров, а высота – порядка 12 этажей. Он вмещает 440 номеров и парковку на 103 автомобиля, в том числе и на подземных уровнях.